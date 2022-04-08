875 млн евро штрафа заплатят компании BMW и Volkswagen за картельный сговор - Еврокомиссия

Официальный пресс-релиз Европейской комиссии содержит отчет о штрафе, который ведомство выписал брендам BMW и Volkswagen. Речь идет о сумме в ($1 млрд, которая послужила наказанием за картельный сговор. Компании попытались избежать использования технологий, сокращающих вредные выбросы. Под штрафные санкции попали и две компании бренда Volkswagen - Audi и Porsche.

"Пять производителей автомобилей Daimler, BMW, Volkswagen, Audi и Porsche обладали технологиями, позволяющими существенно снизить вредные выбросы. Но они не использовали данные технологии, чтобы избежать конкуренции между собой", – говорится в сообщении.

В Еврокомиссии добавили, что участники сговора лишали потребителей возможности покупать автомобили с улучшенными системами, несмотря на доступность технологий для производителей.

По данным Еврокомиссии представители компаний на протяжении пяти лет проводили регулярные встречи, согласовывая продвижение технологий по сокращению выбросов дизельных авто.О существовании картельного сговора сообщила правоохранителям компания Daimler, что позволило ей избежать штрафа в 727 млн евро. Штраф BMW составил 373 млн евро, Volkswagen – 502 млн евро. Компании признали свою вину.

Расследование потенциального сговора началось в 2018 году. В 2019 году Еврокомиссия выяснила, какие именно технологии отказываются внедрять автопроизводители.