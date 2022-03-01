820 млн грн кредита в рамках программы «5-7-9»

13:51 06 Октябрь Киев, Украина

На сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины появилась обновленная информацию о программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Согласно цифрам, банковские учреждения выдали свыше 820 млн гривен на 322 кредита.

72% (592 млн гривен) от общей суммы заключенных сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 15% (120 млн гривен) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И займа на пополнение оборотных средств составляют 13% (108 млн гривен).

«С момента старта (с 1 февраля 2020 года) банки в рамках программы выдали 4127 займов на общую сумму почти в 10 миллиардов гривен. Более половины этих средств было выдано за последние 2 месяца после конечной модернизации программы под требования предпринимателей в реалиях коронакризиса», - сообщил Петрашко.

Он добавил, что из этих средств 7,7 миллиарда гривен - это рефинансирование ранее полученных займов, 1,6 миллиарда гривен предприниматели получили на капитальные инвестиции и 515 млн гривен - на пополнение оборотных средств.

Напомним, заем в рамках Программы можно получить в АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Укрэксимбанк», АО АКБ «Банк Львов», ПАО «ПУМБ», АО «БАНК АЛЬЯНС», АО « Кредобанк », ОАО« бАНК ВОСТОК », АО« Райффайзен банк Аваль », АО« ТАСкомбанк », АО« Альфа-банк », АО« КБ «ГЛОБУС», АО «МЕГАБАНК», АО «ПОЛИКОМБАНК», АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ бАНК », а также, соответственно, ПИВДЕННЫЙ Банк и ОТП Банк.