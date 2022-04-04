7 млрд гривен долгов и процедура банкротства – «Богдан Моторс»

Автомобильная компания Богдан Моторс будет официально признана банкротом. В Днепропетровске Хозяйственный суд уже начал процедуру ликвидации компании, вошедшей в корпорацию Богдан. Это случилось на фоне исков кредиторов, которые выставили Олегу Гладковскому – владельцу корпорации – счета на 6,7 млрд гривен.

В частности, в реестр включены требования Укрэксимбанка на 1,64 млрд, UniCredit Bank AG (1,78 млрд грн), Международного инвестиционного банка (181,6 млн грн), компании Саревин Инвестмент (2,35 млрд грн), инвестфонда Бриз, от имени которого выступает КУА Фьюжн Капитал Партнерз (385,8 млн грн), Автомобильной группы Богдан (349,8 млн грн), финкомпании Финворк (5,9 млн грн).

В издании отмечают, что у части кредиторов прослеживается связь с обанкротившейся компанией.

Олег Гладковский и его сын являются миноритарными акционерами Международного инвестиционного банка. Инвест фонд Бриз через Гладковского, его партнеров и аффилированные структуры связаны с Богдан Моторс, также, как и Автомобильная группа Богдан.

Компания Саревин Инвестментс является основателем Луганск-Алеко, которая, в свою очередь, была одним из основателей корпорации Богдан.

Также, в ноябре 2020 года хозсуд Днепропетровской области признал банкротом связанную с корпорацией Богдан компанию Мегатерм (прежнее название Мега Авто Логистик). Инициатор банкротства - Хюндай Мотор Украина, связанная с Богданом, отмечают в издании. Мегатерм была одним из поручителей по долговым обязательствам корпорации Богдан перед Укрэксимбанком на сумму в 1,3 млрд грн.