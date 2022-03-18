6 июля ФГИУ выставит на аукцион спиртзавод за 7 млн грн

12:34 20 июня Киев, Украина

Фонд государственного имущества Украины готов выставить на аукцион МИШКОВИЦКОЕ место осуществления деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт». По данным аукцион по приватизации имущества проведут 6 июля. Стартовая цена объекта – 7,29 млн грн

Предприятие расположено в двух локациях на Тернопольщине: селе Мишковичи и поселке Дружба.

В состав объекта приватизации входят здания и сооружения общей площадью 12 318,5 м², среди которых: административный корпус, производственные корпуса, спиртохранилища, склады, мастерские, градирня, бардохранилище тому подобное. Имеет основное технологическое оборудование, находится в удовлетворительном состоянии, а также необходимые коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализация и подъездные пути.

В общем перечень отдельного имущества, которое будет выставлено на онлайн-аукцион, состоит из 511 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества.

Общая площадь земельных участков - 13,8553 га.

Приватизация МИШКОВИЦКИЙ места осуществления деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт» проходит в рамках демонополизации спиртовой отрасли, которая началась в 2020 году. Всего на приватизацию государство выставит 41 МПД, входящие в госпредприятия «Укрспирт» и еще 37 заводов, объединенных в концерн «Укрспирт».