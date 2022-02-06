5 из 6 членов Набсовета «Нафтогаза» сложили полномочия

Наблюдательный совет «Нафтогаза» расформирован. Об этом заявила пресс-служба ведомства. По данным НАК «Нафтогаз» 5 из 6 членов НАБ официально перестали вести свою рабочую деятельность с 14 мая.
Заявления об увольнении подали Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден, Юлия Ковалив и Наталья Бойко.
Следует отметить, что действующий состав набсовета называл репутацию Роберта Бенша в энергетической отрасли «сомнительной».
Напомним, что Наблюдательному совету Нафтогаза предлагают остаться работать. Но временно — до проведения нового прозрачного конкурса через полгода. Об этом сообщили в Офисе президента во время встречи с послами стран «Большой семерки».
Ранее сообщалось, что конфликт интересов — о нем говорят в последнее время довольно часто. Преимущественно в контексте истории со скандальным решением Конституционного суда. Теперь о конфликте интересов заговорили еще и рассматривая ситуацию с новым руководством «Нафтогаза».
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