5 из 6 членов Набсовета «Нафтогаза» сложили полномочия

Наблюдательный совет «Нафтогаза» расформирован. Об этом заявила пресс-служба ведомства. По данным НАК «Нафтогаз» 5 из 6 членов НАБ официально перестали вести свою рабочую деятельность с 14 мая.

Заявления об увольнении подали Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден, Юлия Ковалив и Наталья Бойко.

«Таким образом, в составе наблюдательного совета «Нафтогаза» остается Роберт Бенш, гражданин США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен правительством в конце апреля текущего года. Поэтому Наблюдательный совет не будет иметь кворума для принятия крайне необходимых решений», – сказано в сообщении пресс-службы.

Следует отметить, что действующий состав набсовета называл репутацию Роберта Бенша в энергетической отрасли «сомнительной».

Напомним, что Наблюдательному совету Нафтогаза предлагают остаться работать. Но временно — до проведения нового прозрачного конкурса через полгода. Об этом сообщили в Офисе президента во время встречи с послами стран «Большой семерки».

Ранее сообщалось, что конфликт интересов — о нем говорят в последнее время довольно часто. Преимущественно в контексте истории со скандальным решением Конституционного суда. Теперь о конфликте интересов заговорили еще и рассматривая ситуацию с новым руководством «Нафтогаза».