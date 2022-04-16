40% украинцев получают теневую зарплату

Согласно летним опросам, оказалось, что теневую зарплату в конвертах получают свыше 40% украинцев. В конце осени ситуация не изменилась, рассказал экономист Александр Охрименко.

"Считают количество украинский, которые получают официально минимальную или меньше минимальной зарплаты. Это 40 процентов. Схема классическая: скорее всего, работодатели платят минималку, а остальное -" в конверте ". Есть мнение, что официальной зарплаты можно добавлять 50 процентов. И это будет более или менее реальная зарплата, которая есть в Украине ", - говорит Охрименко.

По его словам, повышение минимальной зарплаты на этот показатель не влияет.

"Сейчас многие нанимает на работу по такому принципу: оформляют работника на 0,25 ставки, то есть человек все же работает официально. Указанную зарплату получает на карточку, ну и приложение "в конверте", - говорит он.

Теневая занятость осталась на том же уровне, как и последние несколько лет, по словам экономиста.