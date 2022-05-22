19:24 17 августа Киев, Украина

Весной 2020 года были выполнены работы по окрашиванию железобетонных плит автомобильного проезда. Как показала экспертиза, не качественная работа ген. подряда принесла 4,5 млн гривен убытков на строительстве Подольского моста.