Весной 2020 года были выполнены работы по окрашиванию железобетонных плит автомобильного проезда. Как показала экспертиза, не качественная работа ген. подряда принесла 4,5 млн гривен убытков на строительстве Подольского моста.
Правоохранители сообщили о подозрении группе должностных лиц коммунального предприятия Киева и компании-генподрядчика в присвоении средств территориальной громады столицы и служебной халатности, которая привела к 4,5 млн грн убытков на строительстве Подольского моста.
Об этом сказано в сообщении МВД Украины в Telegram-канале.
"В апреле 2017 года должностные лица коммунального предприятия и коммерческой структуры заключили договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве. В июле 2020 года руководители КП и генподрядной организации подписали акт приема выполненных строительных работ за текущий месяц и внесли в них работы, которые фактически не выполнялись", – говорится в сообщении департамента стратегических расследований Национальной полиции в Facebook.
То есть, подрядчик не выполнил работы по окраске низа железобетонных пролетных плит автомобильного проезда, которые проводились в течение апреля-мая 2020 года.
Приведенный факт был подтвержден заключением эксперта.
На основании полученных доказательств руководителю КП сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, а директору общества – по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Кроме того, на основании постановлений суда правоохранители проводят обыски в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, а также по месту жительства фигурантов. Мероприятия продолжаются.
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