41 млн долларов получили пассажиры МАУ

Пресс-служба компании «Международные авиалинии Украины» рассказала о возврате средств пассажирам за отмененные рейсы. В связи с пандемией очень много перелетов было заблокировано. И за последний год (с апреля 2020 по май 2021) МАУ вернули пассажирам свыше 41 миллионов долларов.
Отмечается, что за пять месяцев 2021 года "МАУ" обработала 68 тыс. запросов, осуществив возврат на общую сумму около $20 млн.
Авиакомпания также напоминает, что, кроме возвращения средств за неиспользованные билеты, также можно бесплатно переоформить билет или получить промокод на сумму 125% стоимости неиспользованного билета, который действует на протяжении двух лет с момента выписки.
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