41 млн долларов получили пассажиры МАУ

Пресс-служба компании «Международные авиалинии Украины» рассказала о возврате средств пассажирам за отмененные рейсы. В связи с пандемией очень много перелетов было заблокировано. И за последний год (с апреля 2020 по май 2021) МАУ вернули пассажирам свыше 41 миллионов долларов.

Отмечается, что за пять месяцев 2021 года "МАУ" обработала 68 тыс. запросов, осуществив возврат на общую сумму около $20 млн.

"МАУ отмечает готовность к открытому диалогу с пассажирами и надеется на понимание ситуации со стороны пассажиров. Сотрудники всех коммуникационных подразделений также делают все возможное для сокращения времени обработки всех запросов", - говорится в сообщении.

Авиакомпания также напоминает, что, кроме возвращения средств за неиспользованные билеты, также можно бесплатно переоформить билет или получить промокод на сумму 125% стоимости неиспользованного билета, который действует на протяжении двух лет с момента выписки.