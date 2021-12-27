3% фермеров работающих незаконно уйдут с рынка

12:35 24 Август Киев, Украина

После осуществления законопроектов об детенизации земель, находящихся в сельхозугодьях, ожидается, что часть предприятий закроется. Эксперты рассчитывают, что недобросовестные фермеры не смогут работать в новосозданных условиях.

В аграрном комитете напомнили, что доля украинских земель пребывает в тени. И сегодня главная задача — вытянуть эту землю из тени, чтобы земля начала работать на общины. Сейчас Верховная Рада Украины занялась законами, которые детенизируют земельные отношения в стране.

Недавно мы писали, что эксперты позитивно оценивают грядущее открытие рынка земли в контексте развития отечественного садоводства. Открытие рынка земли в 2021 году позволит лучше развивать такие аграрные отрасли, как садоводство, виноградарство и хмелеводство.

Мы также сообщали, что около 8 миллионов гектаров земли в Украине находятся «в тени». Эти выводы были сделаны после спутникового наблюдения, которым занимается Всемирный банк. Благодаря современным технологиям можно определить, какие участки земли обрабатывают крестьяне — их не так много, в процентном соотношении, это всего 5 процентов от общей площади сельскохозяйственных угодий.