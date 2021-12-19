2 тысячи заведений общепита ушли с рынка, не выдержав локдауна

13:09 18 Ноябрь Киев, Украина

В стране с начала пандемии с ресторанного рынка ушли более 2000 заведений. В настоящее время представители ресторанного бизнеса призывают власти отменить проверку наличия тестов и ковид сертификатов у посетителей. Также требуют упразднить штрафы.

« С момента введения карантина прикрыли около 2000 ресторанов. В общей численности более 6000 заведений. Если экономически подсчитать, то с ужасом можно представить какой ущерб нанесла пандемия нашей отрасли», – отметил один из совладельцев сети общепита. По его подсчетам, посещение ресторанов в столице снизилось почти на 70%, а после каждого локдауна бизнес теряет не менее 30% персонала.

Члены Национальной ресторанной комиссии отметили, что размер штрафа за нарушение правил карантинного режима составляют от 34 тыс. грн. до 170 тыс. грн. По мнению владельцев ресторанов, если так и дальше будет продолжаться и размеры штрафов как минимум не уменьшатся, то из оставшихся 4000 заведений с рынка уйдут еще минимум 1000.







