2 тысячи заведений общепита ушли с рынка, не выдержав локдауна

В стране с начала пандемии с ресторанного рынка ушли более 2000 заведений. В настоящее время представители ресторанного бизнеса призывают власти отменить проверку наличия тестов и ковид сертификатов у посетителей. Также требуют упразднить штрафы.
Члены Национальной ресторанной комиссии отметили, что размер штрафа за нарушение правил карантинного режима составляют от 34 тыс. грн. до 170 тыс. грн. По мнению владельцев ресторанов, если так и дальше будет продолжаться и размеры штрафов как минимум не уменьшатся, то из оставшихся 4000 заведений с рынка уйдут еще минимум 1000.
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