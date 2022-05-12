2 млрд грн прибыли – планы АМПУ на 2021 год

Администрация морских портов Украины утвердила план финансовой деятельности на 2021 год. Согласно данным, предприятие планирует получить 2 млрд гривен чистой прибыли.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Заметим, что согласно финплану АМПУ, общая сумма выплат в государственный бюджет и целевые фонды в следующем году составляет 3,8 млрд грн. Капитальные инвестиции предусмотрены в объеме 970 млн грн.
Кроме того, основными направлениями капитальных инвестиций являются:
- капитальное строительство (95 млн грн)
- приобретение основных средств и нематериальных активов (185 млн грн)
- модернизация, модификация (достройка дооборудование, реконструкция) основных средств (467 млн грн)
- капитальный ремонт эстакад и дорог, причалов, флота, зданий и сооружений (223 млн грн).
Напомним, правительство определило границы морпортов Херсона, Измаила, Бердянска и Одессы.
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