2 млрд грн прибыли – планы АМПУ на 2021 год

Администрация морских портов Украины утвердила план финансовой деятельности на 2021 год. Согласно данным, предприятие планирует получить 2 млрд гривен чистой прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«Правительство утвердило финплан Администрации морских портов Украины на следующий год. Им предусмотрено получение чистого дохода от реализации продукции в размере почти 7,8 млрд грн и доходов в размере 8 млрд грн. Вместе с тем, предприятие планирует достичь более 2 млрд грн чистой прибыли», - рассказал Владислав Криклий, министр инфраструктуры.

Заметим, что согласно финплану АМПУ, общая сумма выплат в государственный бюджет и целевые фонды в следующем году составляет 3,8 млрд грн. Капитальные инвестиции предусмотрены в объеме 970 млн грн.

Кроме того, основными направлениями капитальных инвестиций являются:

капитальное строительство (95 млн грн)

приобретение основных средств и нематериальных активов (185 млн грн)

модернизация, модификация (достройка дооборудование, реконструкция) основных средств (467 млн грн)

капитальный ремонт эстакад и дорог, причалов, флота, зданий и сооружений (223 млн грн).

Напомним, правительство определило границы морпортов Херсона, Измаила, Бердянска и Одессы.