20 нелегальных онлайн-казино прекратили работу

Киберполиция Киевской области прекратила деятельность 20 незаконных онлайн-казино. По имеющимся данным каждый месяц через эти сайты проходило более полумиллиона долларов. При этом компания, занимавшаяся незаконной деятельностью, якобы осуществляла разработку интернет-сайтов и онлайн-игр. Организаторы задержаны.

В штате фирмы насчитывалось более 80 работников IT-сферы. Они также занимались разработкой игровых платформ для азартных игр. Чтобы приобрести себе онлайн-казино, клиенты платили 20 тысяч долларов. За дополнительные деньги фирма могла устроить продвижение казино в интернете для привлечения новых игроков.

Полиция открыла уголовное производство по статье ст. 203-2 – "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей".

Напомним, в августе 2020 года в Украине вступил в силу закон о легализации азартных игр. Но, по словам законодателей, для начала реальной работы заведений игорного бизнеса понадобится от полугода до года.