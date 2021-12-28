20 августа 2020: стоимость нефти падает

10:04 20 Август Киев, Украина

20 августа цена на все виды марки нефти снова снизилась. Эксперты обуславливают это тем, что экономика США после карантина находится в очень шатком состоянии, что не может гарантировать стабильность рынка.

Цена барреля Brent с поставкой в октябре снизилась на 0,81% – до $45. А октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до $42,71 (-0,92%). Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:22 по киевскому времени.

Вероятной причиной падения цен являются сомнения, что экономика США (крупнейшего в мире потребителя нефти) сможет быстро восстановиться. К такому мнению пришли участники заседания комитета Федеральной резервной системы США.

"Дальнейшие перспективы экономики США в значительной степени зависят от эпидемиологической ситуации... Были высказаны опасения, что новые волны COVID-19 могут привести к затягиванию периода низкой экономической активности в США", – сообщило агентство.

Украина импортирует большую часть потребляемой нефти. Также из-за рубежа в страну идет большую часть нефтепродуктов.

Чем дороже нефть, тем выше цены на продукты, которые из нее получают (бензин, дизель, мазут и прочие продукты химической переработки). Правда, их стоимость меняется не сразу после изменения цен на нефть в оптовой закупке, а с запозданием в несколько месяцев.

Обвал цен на нефть, который произошел весной, смягчил последствия удара коронакризиса по экономике Украины. В частности, по подсчетам экс-заместителя главы правления НБУ Александра Савченко, если бы не упавшие весной цены на нефть, то снижение ВВП Украины было бы не 11%, а все 15%.