2020 год принес авиакомпании "МАУ" 4,5 миллиарда убытков

10:35 27 Апрель Киев, Украина

Популярная в Украине авиакомпания "МАУ" по итогам 2020 года из-за карантина понесла 4,5 млрд грн убытков. Это огромные утраты на фоне 1,6 млрд грн прибыли в 2019 году.

Сократились за отчетный год и активы "МАУ". С 14,9 млрд грн они снизились до 9,2 млрд грн. А суммарная дебиторская задолженность выросла до 1619 млн грн с 969 млн грн в 2019 году.

При этом, долгосрочные обязательства авиакомпании сократились на 28,3% (до 7,4 млрд грн), текущие - выросли на 15,3% (до 13,2 млрд грн).

В июле 2020 года сообщалось, что авиакомпания "МАУ" вследствие временного прекращения авиасообщения во время карантина получила около 60 млн долларов убытков и сокращает 900 сотрудников.

Завтра, 28 апреля, в МАУ состоится общее собрание акционеров. На них будут рассматривать вопрос утверждения финансового результата 2020 года и выплаты фиксированных дивидендов по привилегированным акциям в сумме 2045 грн 52 коп за счет резервного капитала.

Напомним, Кабмин планирует ввести нулевой НДС на внутренние авиарейсы. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что теперь авиабилеты внутри страны подешевеют и будут стоить почти как билеты на поезд.