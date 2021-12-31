263 млн гривен налогов не оплатил «Запорожьеоблэнерго»

Объект Фонда государственного имущества «Запорожьеоблэнерго» должен налоговой службе более 263 миллионов гривен. Стоит учитывать, что 60% акций принадлежит государству, а еще 40% распределены между Игорем Коломойским, Игорем Суркисом и Константином Григоришиным.

В прошлом году Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу «Запорожьеоблэнерго». Тогда компанию освободили от уплаты 100 млн гривен за несвоевременную регистрацию налоговых накладных.

При этом, тогда же в Верховном суде заявили о том, что предварительные инстанции не исследовали ни один документ на предмет установления причин опоздания. Поэтому и обстоятельства дела не установлены. А это — заблокировало дальнейшее расследование дела. По данным офиса крупных налогоплательщиков, общий объем долга «Запорожьеоблэнерго» составил 623 миллиона гривен. Речь идет о налоге на прибыль, земельный налог и арендную плату с юридических лиц на основании неуплаченных денежных обязательств.

Споры между «Запорожьеоблэнерго» и налоговой продолжаются уже несколько лет. Каждый раз суммы меняются, но ситуация аналогичная — неуплата средств в бюджет. А изменит что-то новое решение в пользу налоговой — пока не ясно.