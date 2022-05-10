25 новых препаратов от фармкомпании Дарница

13:59 06 августа Киев, Украина

Украинская фармацевтическая компания Дарница в сотрудничестве с европейскими фармпроизводителями планирует уже до конца 2021 года пустить в производство 25 новых препаратов.



Крупнейшая фармкомпания Украины Дарница за полгода вывела на рынок 12 новых препаратов, сообщает пресс-служба компании.



Отмечается, что новые лекарства успешно прошли клинические исследования безопасности. Часть из них были созданы в сотрудничестве с европейскими фармацевтическими производителями.



"В первом полугодии 2021 года мы на 10% увеличили инвестиции в R&D, и по итогам года планируем выпустить 25 новых препаратов. В частности, 10 продуктов выйдут раньше запланированного срока благодаря диджитализации ряда процессов и переходу на электронный фармацевтический документооборот", - рассказал гендиректор компании Андрей Обрезан.



В частности, на рынок вышли следующие препараты:

• Дваце лонг, Дваце 200 - для лечения острых и хронических заболеваний бронхолегочной системы,

• Эридез-Дарница - устранение симптомов, связанных с аллергическим ринитом и кропивницы,

• Ритоссе Плющ - для использования в составе комплексной терапии влажного кашля,

• Мемтек - для лечения деменции, обусловленной болезнью Альцгеймера,

• Минтегра - для лечения шизофрении и биполярного расстройства I типа,

• Веромистин - местное лечение инфекционных поражений и их предотвращения.

Кроме того, в июле компания представила брендированную линейку Дарфен, которая включает сразу четыре препарата в форме геля, пластырей и пероральных форм - для борьбы с болью и воспалением у взрослых и детей от 3-х месяцев .



Напомним, из-за пандемии коронавируса в прошлом году Дарница изменила планы производства для обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами. В частности началось дополнительное производство Иммустата, а также выпустили дополнительно крупную партию Парацетамола.