21 июня нефть выросла в цене – сводки за понедельник

21 июня эксперты снова отметили рост стоимости нефти на международных рынках. Аналитики зафиксировали рост цен на «черное золото» пятую сессию подряд. В основном это связано с темпами вакцинации в мире.

Инвесторы оптимистично настроены относительно восстановления спроса на нефть этим летом на фоне продолжающейся вакцинации населения от коронавируса, позволяющей все большему числу людей в Европе и США путешествовать.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:20 по Киеву в понедельник составила $73,62 за баррель, что на $0,18 (0,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты выросли в цене на $0,43 (0,6%) – до $73,51 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $71,9 за баррель, что на $0,26 (0,36%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,6 (0,8%) – до $71,64 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,1%, WTI – на 1%, по данным MarketWatch.