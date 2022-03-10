1 млрд гривен на контрабанде – поступления в госбюджет

Департамент по борьбе с нарушениями таможенных правил Государственной таможенной службы опубликовал данные, согласно которым государство получило дополнительные 1 млрд гривен. Средства поступили по итогам работы над борьбой с контрабандой и контроля таможенной стоимости.
Глава Департамента Игорь Резник заявил, что средства пойдут в дорожный фонд, а также на проект "Большая стройка". Сейчас таможня ведет жесткий контроль над контрабандой, из-за чего все, у кого были проблемы с грузом и документами, остановились и начали искать возможность "решить вопрос".
Так, по словам Игоря Резника, при оформлении грузов, которые остановили операторы рынка по минимизации таможенных платежей, в бюджет должно было поступить 2,5 млрд гривен.
Глава департамента считает, что для разрушения схем контрабанды, необходима консолидация всех правоохранительных органов.
"Потому что система построена таким образом, что на местах есть возможности протащить контрабанду", - заявил он.
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