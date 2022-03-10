1 млрд гривен на контрабанде – поступления в госбюджет

Департамент по борьбе с нарушениями таможенных правил Государственной таможенной службы опубликовал данные, согласно которым государство получило дополнительные 1 млрд гривен. Средства поступили по итогам работы над борьбой с контрабандой и контроля таможенной стоимости.

Глава Департамента Игорь Резник заявил, что средства пойдут в дорожный фонд, а также на проект "Большая стройка". Сейчас таможня ведет жесткий контроль над контрабандой, из-за чего все, у кого были проблемы с грузом и документами, остановились и начали искать возможность "решить вопрос".

Так, по словам Игоря Резника, при оформлении грузов, которые остановили операторы рынка по минимизации таможенных платежей, в бюджет должно было поступить 2,5 млрд гривен.

"Но если бы таможенная стоимость не была занижена, а грузы были бы задекларированы честно, пришлось бы заплатить 7,5 млрд гривен. И это речь идет только о пяти регионах нашей страны", - отметил Резник.

Глава департамента считает, что для разрушения схем контрабанды, необходима консолидация всех правоохранительных органов.

"Потому что система построена таким образом, что на местах есть возможности протащить контрабанду", - заявил он.