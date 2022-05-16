1000 000 гривен на новые ковры для Верховной Рады

Чтоб не допускать прежних ошибок, по закупке некачественных материалов, как было ранее, с ремонтом интерьера вагонов для "УЗ", в этом году Верховная Рада объявила тендер, в котором четко прописаны требования на изготовление ковровых покрытий.
Управление делами аппарата Верховной Рады решило закупить 960 м коврового покрытия, огласив тендер в системе публичных закупок. Об этом свидетельствует информация в системе Prozorro.
На эти цели парламент готов потратить из госбюджета 985,39 тыс. грн. Предложения от желающих принимаются до 17:11 23 августа. Аукцион начнется в 15:03 25 августа. Победитель должен осуществить поставку товара до 30 ноября этого года.
Что касается требований, то это должны быть ковровые дорожки голубого цвета из синтетической ткани. Кроме того, 340 м должны быть шириной 1,4 м, отрезки по 130 м – на 1,2 м и 1 м ширины, еще 100 м – на 70 см.
Ранее Служба безопасности установила, что в 2016 году "Укрзализныця" закупила некачественных материалов для ремонта интерьера вагонов на более 200 млн грн. Продукция не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии