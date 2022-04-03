1,8 млрд гривен долгов: «Нафтогаз» выиграл суд у КП "Харьковские тепловые сети"

"Харьковские тепловые сети" должны «Нафтогазу» свыше 1,8 млрд гривен. Судебное решение о взыскании долгов было принято еще в марте Хозсудом в Харькове и подтвердилось в июне в Восточном апелляционном суде. Иски «Нафтогаза» были удовлетворены частично и установлены задолженности:

1,63 млрд грн (дело №922 / 4113/20)

(дело №922 / 4113/20) 142 млн грн (дело №922 / 29/21);

28 млн грн (дело №922 / 4218/20).

В судебных материалах среди прочего отмечалось, что объем задолженности перед КП "Харьковские тепловые сети" за потребленную тепловую энергию по состоянию на 01.01.2021 составил 4,0 млрд грн, из которых 3,6 млрд грн - задолженность населения, а на 30.09.2020 сумма убытков предприятия – 7,9 млрд грн, и оно "находится в трудном финансовом положении".

По данным "Нафтогаза", на 05.05.2021 совокупная задолженность КП "Харьковские тепловые сети" перед ним составляла 4,93 млрд грн, в т.ч. 2,14 млрд грн - за 2021.