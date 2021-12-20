18 млн грн – столько стоят склады «Укрпошта»
12:58 20 Июль Киев, Украина
В ходе аукциона стоимость складских помещений «Укрпошты» выросла в несколько раз. В итоге торгов удалось продать складские помещения за 18 миллионов гривен. Об этом сообщает гендиректор компании Игорь Смелянский.
«Пока имеем первый заключенный договор по продаже недвижимости. Процедуры сложные и мы это преодолели. Новый владелец складских помещений в Киеве купил их за 17 999 999 грн. Цена выросла более чем 3 раза от первоначальной стоимости», — написал Смелянский в Фейсбук.
Также Смелянский сообщил, что в ближайшее время Укрпошта проведет аукционы по продаже базы отдыха на черноморском побережье в Николаевской области, здания в Броварах и пригороде Львова. В июне Укрпошта провела семь аукционов по продаже непрофильных активов.
Как сообщалось ранее, “Укрпошта” выплатила в госбюджет 202 млн гривен дивидендов.
“По результатам работы прошлого года Укрпочта выплатила в четыре раза больше дивидендов, чем сумма отчислений (дивидендов) национального почтового оператора в госбюджет за последние 10 лет, – отмечается в сообщении. – Для сравнения, с 2008 до 2019 года сумма отчислений колебалась от 4,8 млн грн (в 2008 и 2009 годах) до 12 млн грн (в 2012 году). В 2014, 2016, 2017 и 2018 годах денежные отчисления вообще не осуществлялись”.
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