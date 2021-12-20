18 млн грн – столько стоят склады «Укрпошта»

12:58 20 Июль Киев, Украина

В ходе аукциона стоимость складских помещений «Укрпошты» выросла в несколько раз. В итоге торгов удалось продать складские помещения за 18 миллионов гривен. Об этом сообщает гендиректор компании Игорь Смелянский.

«Пока имеем первый заключенный договор по продаже недвижимости. Процедуры сложные и мы это преодолели. Новый владелец складских помещений в Киеве купил их за 17 999 999 грн. Цена выросла более чем 3 раза от первоначальной стоимости», — написал Смелянский в Фейсбук.

Также Смелянский сообщил, что в ближайшее время Укрпошта проведет аукционы по продаже базы отдыха на черноморском побережье в Николаевской области, здания в Броварах и пригороде Львова. В июне Укрпошта провела семь аукционов по продаже непрофильных активов.

Как сообщалось ранее, “Укрпошта” выплатила в госбюджет 202 млн гривен дивидендов.