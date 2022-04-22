130 французских локомотивов для АО "Укрзализныця"

22:00 22 июля Киев, Украина

Скоро на АО " Укрзализныця " появятся новенькие электровозы . Компания Alstom предоставит Украине 130 грузовых электрических локомотивов .



Сумма сделки – 882,5 млн евро. Сообщается, что 85% контракта профинансирует Франция. 350 млн евро Украина получит в качестве ссуды казначейства Франции и еще 400 млн евро – как кредит от французского банка. Около 15% на покупку даст украинский госбюджет.



Украина закупит 80 двухсистемных и 50 односистемных локомотивов. По сделке предусматривается 35% локализация производства в Украине.



Ответственность за выполнение контракта несет французский поставщик Alstom, отмечают в ОП. 50% от суммы контракта направят на покупку французских, украинских и иностранных товаров и услуг. Сумма закупки украинских товаров и услуг не должна превышать 50% экспортных контрактов, добавили в Офисе.



"Проект предусматривает приобретение во Франции товаров и услуг, а также приобретение украинских или иностранных товаров и услуг в пределах 50% от суммы контрактов. За выполнение контрактов отвечает французский поставщик при условии, что официальная поддержка, оказанная на приобретение украинских товаров и услуг, не превышает 50% от суммы экспортных контрактов."



Актуальный износ вагонов и локомотивов УЗ превышает 90%. В июне 2019 года Укрзализныця и Alstom договорились о производстве 110 электровозов. Локомотивы от Alstom должны произвести до 2025 года на Запорожском электровозоремонтном заводе. Согласно договоренностям, в конечном итоге УЗ должна была получить 210 электровозов Alstom. Французская сторона заявляла, что готова финансировать проект поставки локомотивов в Украину. 13 мая 2021-го Украина и Франция подписали четыре рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро. Одно из соглашений предусматривает поставку в Украину 130 электровозов Alstom на сумму до 900 млн евро. На 85% закупку должны были профинансировать французскими кредитами. 2 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Францией о поставке в Украину 130 грузовых электровозов Alstom. Договор должны подписать во второй половине года. Такое соглашение предусматривает закупку локомотивов в обход системы Prozorro, заявляли в Лиге Антитраста.