Владимир Зеленский обратился к представителям местных властей!

На своей странице в Facebook Президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей местных властей и новых политиков в громадах не воспринимать реформу децентрализации как возможность дерибана дополнительного финансирования, которое теперь появилось в громадах. В День местного самоуправления он напомнил, для чего это всё создается и призвал региональных политиков к совместному диалогу по поводу воссоздания Совета регионального развития:

«Еще никогда на местном уровне в Украине не было столько властных и финансовых возможностей, как сейчас. Вследствие децентрализации местные бюджеты увеличились в несколько раз, в целом по стране это колоссальная сумма: ежегодно – сотни миллиардов гривен. Перешли на места и полномочия.

Именно это и обусловливает столь отчаянную борьбу за влияние в громадах почти по всей Украине. До таких эмоций, интриг и столкновений, как в местных советах в течение последних недель, давно не было даже в национальном парламенте.

Это и определяет один из главных вызовов для всего нашего общества, о котором важно сказать именно сегодня, в День местного самоуправления.

Децентрализация - это не просто о деньгах, о распределении возможностей. Прежде всего, это о развитии. Деньги, как и полномочия, могут быть только инструментом, который применяется в интересах общества. Но очевидно, что точно не ради воплощения в жизнь той или иной стратегии развития общин идет такая борьба на местах.

Вот почему задачей конструктивных сил в местных советах, центральной власти и общества в целом вижу сдерживание аппетитов дельцов, которые рассматривают местные бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне. Время дельцов прошло.

Если некоторым из них еще удалось переиграть интересы общества, обманув часть избирателей, то это вовсе не означает, что следующие пять лет могут быть для них временем личного обогащения и «княжения», как это бывало раньше.

Мы должны продолжать реформу децентрализации именно так, как она и планировалась. Ради развития громад, создания новых возможностей и комфортной среды для жизни людей. Приглашаю всех представителей местной власти и новых политиков в громадах к дискуссии о том, как нам всем вместе добиться такого качества жизни в громадах по всей стране, чтобы люди видели: децентрализация – это успех Украины. Кстати, одним из наиболее перспективных направлений считаю реанимацию Совета регионального развития, который позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти. Местное самоуправление – это как раз о качестве жизни».