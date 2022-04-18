УКРРУС
18.04.2022 23:57

Оккупанты начали битву за Донбасс — Владимир Зеленский

Россия начала битву за Донбасс, к которой давно готовилась. Об этом президент Украины Влад...

18.04.2022 19:16

Оперативная информация от Генштаба ВСУ: россия пытается полн...

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информация по состоянию на 18.00 18 апреля, согласно к...

18.04.2022 18:58

Как менялись версии российских властей о "целях спецоперации...

Утром 24 февраля президент россии Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором объя...

18.04.2022 15:40

В сервисе Google Maps "рассекречены" все военные и стратегич...

Все военные и стратегические объекты России стали доступны в максимальном разрешении и Гуг...

18.04.2022 15:26

Битва за Донбасс будет в "классическом стиле" - WSJ

Россия наращивает военное присутствие на востоке Украины, готовясь к новой фазе наступател...

18.04.2022 14:04

Медведчук обратился к главам Украины и рф

Задержанный СБУ политик Виктор Медведчук, находящийся под арестом по ряду обвинений, в час...

18.04.2022 11:27

В целях безопасности гуманитарные коридоры на сегодня отмене...

Сегодня, 18 апреля, в Украине не будут открыты гуманитарные коридоры для эвакуации. Об это...

18.04.2022 10:16

В Украине начал работу чат-бот о войне

Для "интернет-воинов" из Украины создали чат-бот, в котором можно рассказать россиянам пра...

18.04.2022 09:07

Рашисты похитили двух человек: 16-летнего сына главы Запоро...

В Запорожской области оккупанты похитили поселкового голову Кирилловки и сына главы Запоро...

Общество

Игры непокоренных: украинцы за день добыли два золота

18.04.2022 20:45

Украинцы Виктор Легкодух и Сергей Прядко на «Играх непокоренных» добыли в борьбе две золот...

Подробнее...

Для граждан Украины изменились правила пересечения гран...

18.04.2022 20:33

Оккупанты планируют устроить провокации на Пасху, "алиб...

18.04.2022 15:12

Российские захватчики продолжают силовую мобилизацию в...

18.04.2022 12:27

Геноцид в Буче: каждый пятый местный житель был расстре...

18.04.2022 11:52

Материальная поддержка от ЮНИСЕФ. Как получить и кому п...

18.04.2022 11:01

Русский военный корабль

В канун Пасхи отдали приказ окончательно сравнять Мариу...

18.04.2022 23:36

54 день войны  Российские войска начали «битву за Донбасс», к которой давно готовились...

Подробнее...

В сети опубликовали фотографии поверженного ракетами «Н...

18.04.2022 16:00

В фильтрационных лагерях рашистов под Мариуполем насиль...

18.04.2022 13:31

Российские захватчики продолжают силовую мобилизацию в...

18.04.2022 12:27

Геноцид в Буче: каждый пятый местный житель был расстре...

18.04.2022 11:52

В целях безопасности гуманитарные коридоры на сегодня о...

18.04.2022 11:27

Коронавирус

Смертность от COVID упала до рекордных показателей

14.04.2022 15:56

Пандемия коронавируса в мире еще не закончилась и необходимо сохранять бдительность. О...

Подробнее...

Moderna заявляет, что детская вакцина от Covid успешно...

24.03.2022 17:15

COVID-19 и туризм: Таиланд находится на «перепутье» в о...

25.02.2022 21:45

Экономика

Стоимость борща в Украине выросла на 13% за полтора мес...

18.04.2022 17:54

Порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, будет стоить 92,...

Подробнее...

Дефолт близок: россия признала проблемы с экономикой

18.04.2022 15:02

Россия за первый квартал потратила на войну больше трил...

15.04.2022 21:48

Новости мира

"Украинские биолаборатории "переехали" в Монголию": рос...

18.04.2022 18:31

Пресловутые «украинско-американские биолаборатории», придуманные кремлевской пропагандой,....

Подробнее...

Цинизм высшей пробы: путин присвоил бригаде бучанских п...

18.04.2022 18:18

В россии хотят возродить худсоветы для борьбы с "провок...

18.04.2022 17:05

«Нечем ремонтировать»: в рф ожидается дефицит лайнеров...

18.04.2022 16:07

В сети опубликовали фотографии поверженного ракетами «Н...

18.04.2022 16:00

В россии заблокировали сайты Human Rights Watch и ряда...

18.04.2022 14:42

Наука

Нейросеть научили давать прогноз течения болезни в зави...

27.02.2022 18:09

Специалисты  Массачусетского технологического института (MIT) рассказали о созданной ими н...

Подробнее...

Третий пациент полностью  вылечен от ВИЧ  в США

27.02.2022 13:21

Ученые доказали, что крысы умеют ориентироваться во вре...

25.02.2022 10:02

У владельцев собак обнаружили снижение риска инвалиднос...

25.02.2022 09:03

Астрономы разглядели ночную сторону горячего Юпитера

24.02.2022 19:11

Ученые раскрыли тайну "космического" кинжала Тутанхамон...

24.02.2022 12:49

Происшествия

Оккупанты из “Градов” обстреляли два населенных пункта...

18.04.2022 20:27

Российские военные в очередной раз обстреляли с применением реактивных систем залпового ог...

Подробнее...

На крейсере «москва» погибли 37 человек, около 100 проп...

18.04.2022 19:52

В Мордовии военкомат забросали коктейлями Молотова

18.04.2022 19:31

В фильтрационных лагерях рашистов под Мариуполем насиль...

18.04.2022 13:31

Общие потери российских оккупантов на 18 апреля

18.04.2022 12:07

Обстановка в регионах по состоянию на утро 18 апреля

18.04.2022 10:39

Спецпроекты

Приднестровье могут вовлечь в войну, мнение экспертов

15.04.2022 16:50

Приднестровье - сепаратистский регион Молдовы. Его легитимность немного выше, чем оккупиро...

Подробнее...

Российская армия блокирует выход мирного населения из о...

13.04.2022 21:04

Моральная цена войны: как сегодня психологически чувств...

13.04.2022 11:58

Сила пропаганды: политологи объяснили, как зомбируется...

12.04.2022 21:55

Китай и россия хотят дестабилизировать военно-политичес...

12.04.2022 13:39

Как россия использует пропаганду в качестве оружия для...

09.04.2022 23:00

Погода

Погода 18 апреля будет пасмурной и с осадками

18.04.2022 06:09

В понедельник на всей территории Украины сохранится пасмурная и дождливая погода. В севе.....

Подробнее...

В Украину вернутся дожди с морозами: где и когда будет...

17.04.2022 07:22

В Украину пришло похолодание и проливные дожди. Погода...

16.04.2022 11:03

15 апреля по всей стране ожидается потепление. Осадков...

15.04.2022 06:18

Прогноз погоды в Украине на 14 апреля

14.04.2022 06:59

13 апреля синоптики обещают похолодание, осадки и усиле...

13.04.2022 06:04

Курс валют

Каким был курс валют в украинских обменниках 24 февраля

24.02.2022 19:42

Уже более 14 часов в Украине идет война, с жертвами и обстрелами военных и гражданских объ...

Подробнее...

Межбанк: курс валют на 23 февраля

23.02.2022 18:17

Курс валют в Украине на вечер 22 февраля

22.02.2022 20:35

Доллар и евро устремились вверх: курс валют на 21 февра...

21.02.2022 19:44

Доллар вырос на 9 копеек: курс валют на вечер 18 феврал...

18.02.2022 20:09

Курсы валют на завтра, 18 февраля: гривна вернулась к с...

17.02.2022 18:45

Блоги

Рожденные в вышиванках

18.04.2022 16:05 Юрий Федоренко

Судьба щедро наградила нас правом жить в «эпохе перемен». Геополитических, экономических,....

Подробнее...

Партизанское движение в Украине

17.04.2022 18:55 Николай Авросов

Китайцы снова не помогли

16.04.2022 21:26 Людмила Початкова

ЕС в едином порыве помочь Украине, но... в разное время

16.04.2022 20:30 Naina

Макрон выступил с провокационным заявлением

15.04.2022 23:19 Иван Горбунов

Возможна ли русская культура после Бучи?

15.04.2022 13:34 Андрей Окара

Расследования

Абсурдные заявления абсурдного народа абсурдной страны

18.04.2022 05:27

Заявления российских представителей относительно войны в Украине выглядят крайне странно.....

Подробнее...

Чучундра и австрийский канцлер

16.04.2022 17:47

ПРОШУ РЕПОСТ

14.04.2022 17:43

Как Европа может слезть с газовой иглы россии

11.04.2022 20:58

Очень хреново... Всю ночь и весь день...

03.04.2022 23:15

Угроза вторжения россии в страны НАТО становится реальн...

01.04.2022 21:40

Культура

Лемурийское озеро - украинское Мертвое море

27.01.2022 19:41

На юге Украины есть одна достопримечательность побережья Херсонской области – это озеро...

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Композитор Николай Леонтович: смерть на волне триумфа

26.01.2022 19:27

Михаил Михайлович Коцюбинский – неординарный прозаик ук...

25.01.2022 20:33

Тарас Шевченко: краткий очерк жизни «бессмертного» укра...

24.01.2022 19:57

Остров Джарылгач - рай для экотуризма

21.01.2022 19:18

Иван Васильевич Миколайчук (1941-1987) – актер, режиссе...

20.01.2022 21:59