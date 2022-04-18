Игры непокоренных: украинцы за день добыли два золота
Украинцы Виктор Легкодух и Сергей Прядко на «Играх непокоренных» добыли в борьбе две золот...Подробнее...
Украинцы Виктор Легкодух и Сергей Прядко на «Играх непокоренных» добыли в борьбе две золот...Подробнее...
54 день войны Российские войска начали «битву за Донбасс», к которой давно готовились...Подробнее...
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Пресловутые «украинско-американские биолаборатории», придуманные кремлевской пропагандой,....Подробнее...
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Уже более 14 часов в Украине идет война, с жертвами и обстрелами военных и гражданских объ...Подробнее...
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